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        Erzincan'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da organize sanayi bölgesindeki bir alüminyum fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:07
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        Erzincan'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Erzincan'da organize sanayi bölgesindeki bir alüminyum fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrika çalışanları ve bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat da organize sanayi bölgesine gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceledi.

        Ekipler, depoda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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