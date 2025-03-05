Erzincan'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Fabrika çalışanları ve bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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