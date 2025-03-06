Yapay zeka, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitim koçluğu yapıyor

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) hayata geçirilen yapay zeka sistemi, öğrenci ve akademisyenlere eğitim koçluğu yapıyor.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi akademisyenleri, öğrencilere ders asistanlığı, öğretmenlere ise işlerinde destek sağlaması amacıyla yapay zeka destekli platform kurdu.

Ders içeriklerine ait bilgi ve görsellerin yüklendiği yapay zeka platformu, derslerin özetlerinden öğrencilere anlamadığı konularda yardımcı olunması ve sınavlarda çıkabilecek soru örneklerine kadar birçok alanda eğitim koçluğu yapıyor.

Öğrencilerin derslere katılım oranını takip edip, hangi konularda eksikleri bulunduğunu da akademisyenlere bildiren platform, üniversitenin tamamında uygulanmaya başlandı.

- "Öğretim elemanlarının performansı da burada değerlendirilmekte"

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AA muhabirine, Türkiye'de ilk defa yapay zeka destekli öğrenim ve yönetim sisteminin üniversitelerinde uygulanmaya başlandığını söyledi.

Pilot uygulamayla başlayan yapay zeka sisteminin, tüm öğrenci ve akademisyenlere sunulduğunu ifade eden Levent, şöyle konuştu:

"Yapay zeka destekli öğrenim ve yönetim sistemi, derse giremeyen öğrencilere derslerin videolarını izlemelerine ve derste anlamadıkları konuları sorabilme imkanı verebilen, ödevlerini nasıl hazırlayabileceklerinin yollarını gösteren bir asistan. Bu sistem yöneticilere ve birim amirlerine de birtakım imkanlar vermekte. Öğrencilerin derslere katılımları ne oranda, hangi dersleri daha çok takip ediyorlar, hangi derslerinde eksikler, bu konuda da birim amirlerine sistem destek vermekte. Ayrıca öğretim elemanlarının performansı da burada değerlendirilmekte."

Levent, üniversitenin birinci döneminde 8 bin 100 öğrencinin yapay zeka destekli sistemden hizmet aldığını belirterek, platformun şu anda ise tüm üniversiteye hizmet verdiğini dile getirdi.

Bu uygulamanın, üniversitelerde eğitim ve öğretim kalitesini artırmaya yarayacak çok önemli bir sistem olduğunu anlatan Levent, "Bulunduğumuz iletişim çağında böylesine yapay zeka destekli bir asistanlık sistemi, öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza koçluk yaparak büyük destek olacaktır. Dolaysıyla bu kaliteyi de beraberinde arttıracaktır." dedi.

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