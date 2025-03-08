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        Erzincan Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:36
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        Erzincan Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
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        Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, emniyet bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan kadın personellerin görüntülerini içeren video paylaşıldı.

        Paylaşım, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez." sözleriyle yapıldı.

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