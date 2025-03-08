Erzincan'da çocuğun yunus polisleriyle tanışma hayalini Vali gerçekleştirdi

Erzincan'da 6 yaşındaki Ahmet Asaf Şimşek'in yunus polisleriyle tanışma hayalini, Vali Hamza Aydoğdu gerçekleştirdi.

Şimşek, sosyal medya üzerinden babası Salih Şimşek ile Vali Aydoğdu'ya yunus polisleriyle tanışmak için mesaj attı.

Aydoğdu tarafından talebin uygun karşılanması üzerine aileyle iletişime geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şimşek'in Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evine gitti.

Ekiplerin motosiklet üzerine bindirdiği Ahmet Asaf, daha sonra polis otosuyla gezdirildi.

Polis ağabeyleriyle bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu ve yunus polisi olma hayali kurduğunu dile getiren Şimşek, Vali Aydoğdu ile polislere teşekkür etti.

Baba Salih Şimşek ise çocuğunun hayalinin gerçekleştiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan polis ekipleri, yol kenarından kendilerini izleyen engelli kişinin de motosiklete binme talebini karşılıksız bırakmadı.