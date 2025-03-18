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        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincanlı 50 yaşındaki motor ustası Murat Sazçalan, sanayideki dükkanında doğal gaz borularından darbelere dayanıklı off-road aracı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:19
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        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
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        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincanlı 50 yaşındaki motor ustası Murat Sazçalan, sanayideki dükkanında doğal gaz borularından darbelere dayanıklı off-road aracı yaptı.

        Sanayide çocuk yaşlarda çalışmaya başlayan ve motor ustası olduktan sonra kendi dükkanını açan Sazçalan, 2018 yılından bu yana iş yerindeki boş zamanlarında hayalindeki off-road aracını yapmaya çalıştı.

        Doğal gaz boruları ile farklı araçlardan topladığı motor ve şanzımanı bir araya getirip çalışmasını yeni tamamlayan Sazçalan, şu sıralar darbelere dayanıklı aracını trafiğe kapalı engebeli alanlarda test ediyor.

        Aracıyla off-road yarışlarına katılmayı hedefleyen Sazçalan, organizasyonlarda Erzincan'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

        - "Kendine güvenen varsa gelsin, yarışalım"

        Murat Sazçalan, AA muhabirine, daha önce katıldığı off-road yarışlarında kullandığı araçlardan beklediği performansı alamadığı için araç yapmaya karar verdiğini söyledi.

        Bunun üzerine 2018 yılından bu yana iş yerinde özel tasarım off-road aracı yaptığını ifade eden Sazçalan, şöyle konuştu:

        "Erzincan'ı yaptığım araçla temsil ederek yarışlara katılacağım. Aracım iddialı bir araç. Kendine güvenen varsa gelsin, yarışalım. Güvenlik önlemlerimiz içerisinde altı gergili emniyet kemerimiz, off-road kaskımız var. İlerleyen zamanlarda oksijen tüpü bağlayacağız ve yangın söndürme cihazımızı koyacağız. Türkiye'de benim arabam ilk diye düşünüyorum. Yapanlar varsa da haberim yok ama yapan varsa gelsinler yarışalım, dostluklarımız olsun."

        Sazçalan, yaptığı aracı sanayi sitesindeki trafiğe kapalı alandaki arazide test ettiğini belirterek, "İnşallah denememizde başarılı oluruz. Yaklaşık 10-15 tane kendi kafamda belirlediğim engel var. Bunların hepsinden arabamın geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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