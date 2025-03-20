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        Erzincan'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

        Erzincan'ın Kemaliye, Tercan ve İliç ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 02:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 02:41
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        Erzincan'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Erzincan'ın Kemaliye, Tercan ve İliç ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Kar yağışıyla olası buzlanmalara karşı tedbir alındığı bilgisi verilen açıklamalarda, "Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 20 Mart Perşembe günü resmi-özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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