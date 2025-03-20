Erzincan'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kar yağışıyla olası buzlanmalara karşı tedbir alındığı bilgisi verilen açıklamalarda, "Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 20 Mart Perşembe günü resmi-özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Erzincan'ın Kemaliye, Tercan ve İliç ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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