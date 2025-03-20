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        GÜNCELLEME - Erzincan'da eğitime kar engeli

        Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 05:31 Güncelleme: 20.03.2025 - 05:31
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        GÜNCELLEME - Erzincan'da eğitime kar engeli
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        Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel örgün, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

        Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam edenler ile engelli çocuğu olan anneler, kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydedildi.

        Kemaliye, Tercan ve İliç ilçe kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklamıştı.

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