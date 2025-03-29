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        Erzincan'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

        Erzincan'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:12
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        Erzincan'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
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        Erzincan'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince bir kıraathanede arama yapıldı.

        Burada kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.

        Polis ekiplerince kumar oynanırken kullanılan materyallere ve 2 bin lira paraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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