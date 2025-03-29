Erzincan'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

Polis ekiplerince kumar oynanırken kullanılan materyallere ve 2 bin lira paraya el konuldu.

Burada kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince bir kıraathanede arama yapıldı.

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