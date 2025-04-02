Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
A.Y idaresindeki 29 AAT 804 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolu Kanlıtaş köyü Çobanlı rampası mevkisinde S.M. (65) yönetimindeki 34 JV 9389 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.M. ile araçta bulunan S.M. (59), E.M. (30) ve 1 yaşındaki H.S.M. Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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