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        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 21:53 Güncelleme: 02.04.2025 - 22:03
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        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        A.Y idaresindeki 29 AAT 804 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolu Kanlıtaş köyü Çobanlı rampası mevkisinde S.M. (65) yönetimindeki 34 JV 9389 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü S.M. ile araçta bulunan S.M. (59), E.M. (30) ve 1 yaşındaki H.S.M. Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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