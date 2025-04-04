Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Halitpaşa Mahallesi 1253 Sokak'ta sahibinin yurt dışında olduğu öğrenilen müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin penceresinden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında, evdeki eşya kullanılamaz hale geldi.