Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 19:31 Güncelleme: 04.04.2025 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Halitpaşa Mahallesi 1253 Sokak'ta sahibinin yurt dışında olduğu öğrenilen müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evin penceresinden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında, evdeki eşya kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!

        Benzer Haberler

        Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi 1 milyon 900 bin ziyaretçi ağırladı
        Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi 1 milyon 900 bin ziyaretçi ağırladı
        Edremit Havzası'ndaki sismik hareketlerin zemin üzerindeki etkileri araştır...
        Edremit Havzası'ndaki sismik hareketlerin zemin üzerindeki etkileri araştır...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Erzincan'da sahipsiz hayvanların yaşam alan...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Erzincan'da sahipsiz hayvanların yaşam alan...
        Erzincan'da meyve fidanı satışları başladı
        Erzincan'da meyve fidanı satışları başladı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı