Erzincan'da fırtına çatıları uçurdu, elektrik ve telefon direklerini devirdi

Şiddetli fırtınanın ardından AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle köy konağının çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar ise elektrik ve telefon direklerinde hasar oluşturdu.

Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik ve telefon direklerinde hasar oluştu.

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