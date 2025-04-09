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        Erzincan'da fırtına çatıları uçurdu, elektrik ve telefon direklerini devirdi

        Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik ve telefon direklerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 18:06 Güncelleme: 09.04.2025 - 18:06
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        Erzincan'da fırtına çatıları uçurdu, elektrik ve telefon direklerini devirdi
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        Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik ve telefon direklerinde hasar oluştu.

        Kentte öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle köy konağının çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar ise elektrik ve telefon direklerinde hasar oluşturdu.

        Şiddetli fırtınanın ardından AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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