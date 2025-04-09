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        Erzincan'da binalara yerleştirilen ivmeölçerlerle ilk deprem kaydı gerçekleştirildi

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsünce, binalara yerleştirilen ivmeölçerlerle ilk deprem kaydı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 21:08 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:16
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        Erzincan'da binalara yerleştirilen ivmeölçerlerle ilk deprem kaydı gerçekleştirildi
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        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsünce, binalara yerleştirilen ivmeölçerlerle ilk deprem kaydı gerçekleştirildi.

        EBYÜ'den yapılan açıklamada, Deprem Teknolojileri Enstitüsü tarafından kaydedilen ilk sismik hareketin, çalışmaların somut bir başlangıcı olarak tarihe geçtiği belirtildi.

        Çalışma kapsamında kaydedilen sismik verinin görseli, özel bir çerçeve ile Deprem Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, Doç. Dr. Eren Pamuk, Dr. Seçkin Özgür Çitak, Dr. Metin Kahraman, Dr. Yasemin Korkusuz Öztürk, Dr. Mehmet Safa Arslan, Dr. Fahriye Akar ve Enstitü Sekreteri Şükrü Kemer tarafından EBYÜ Rektör Prof. Dr. Akın Levent'e takdim edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Levent, enstitünün ilk sismik kaydını gerçekleştirmesinin ülkenin deprem yönetimi ve sismik güvenliği konusunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Enstitümüz, bilim ve teknoloji alanında ulusal bağımsızlığımızı hedefleyerek afetlere daha hazırlıklı bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışmalara devam edecektir. Hep birlikte bu alandaki bilgi ve deneyimlerimizi geliştirerek, toplumumuzu daha güvende tutma yolunda üstümüze düşen sorumluluğu alacağız."

        Enstitü Müdürü Prof. Dr. Özden ise enstitünün deprem mühendisliği alanlarına önemli katkı sunacağına işaret ederek, "Ülkemizde depreme dayanıklı yapılaşmanın ilk adımı, toprakların depremselliğinin incelenmesi ve olası sismik yüklerin tespit edilmesidir. Enstitümüz, hem Türkiye'deki depremleri izleyip değerlendirecek hem de yerel zemin incelemeleri yapacak." ifadelerini kullandı.

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