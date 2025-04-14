Erzincan'da seralarda üretilen ve bölgeye pazarlanan sebze fideleri büyümeye başladı
Erzincan'da seralarda üretilen ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerine pazarlanan sebze fideleri büyümeye başladı.
Erzincan'da seralarda üretilen ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerine pazarlanan sebze fideleri büyümeye başladı.
Son yıllarda devletin teşvik ve destekleriyle sebze ile meyve üretimiyle adından söz ettirmeye başlayan Erzincan'da, seralarda üretilen sebze fideleri için üreticiler büyük emek veriyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, 18,5 dekarlık alanla bölgenin önemli miktarda sebze fidesi üretimini gerçekleştiren Refik Beşiktaş’ın seralarında incelemelerde bulundu.
Koçaker, burada yaptığı konuşmada, kentin bölgede seracılığın merkezi olmaya emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatıyla valilik koordinesinde seracılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla çok önemli adımlar atıldığını ifade eden Koçaker, "Erzincan’da Sayın Valimizin himayelerinde tüm kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde sektörü geliştirmek amacıyla çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda sektör büyüyerek devam edecek. Burada önemli olan nokta, yıllarca dışarıdan sebze fidesi tedarik eden Erzincan, kendi fidesini üretebilir duruma gelmiş." dedi.
Üretici Refik Beşiktaş ise bu sezon 2 milyon 600 bin biber, 800 bin domates ve 800 bin salatalık fidesi yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatarak, fideleri başta Erzincan olmak üzere Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bulunan birçok kente sevk ettiklerini bildirdi.
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