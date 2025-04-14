Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da seralarda üretilen ve bölgeye pazarlanan sebze fideleri büyümeye başladı

        Erzincan'da seralarda üretilen ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerine pazarlanan sebze fideleri büyümeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da seralarda üretilen ve bölgeye pazarlanan sebze fideleri büyümeye başladı
        ABONE OL

        Erzincan'da seralarda üretilen ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerine pazarlanan sebze fideleri büyümeye başladı.

        Son yıllarda devletin teşvik ve destekleriyle sebze ile meyve üretimiyle adından söz ettirmeye başlayan Erzincan'da, seralarda üretilen sebze fideleri için üreticiler büyük emek veriyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, 18,5 dekarlık alanla bölgenin önemli miktarda sebze fidesi üretimini gerçekleştiren Refik Beşiktaş’ın seralarında incelemelerde bulundu.

        Koçaker, burada yaptığı konuşmada, kentin bölgede seracılığın merkezi olmaya emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

        Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatıyla valilik koordinesinde seracılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla çok önemli adımlar atıldığını ifade eden Koçaker, "Erzincan’da Sayın Valimizin himayelerinde tüm kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde sektörü geliştirmek amacıyla çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda sektör büyüyerek devam edecek. Burada önemli olan nokta, yıllarca dışarıdan sebze fidesi tedarik eden Erzincan, kendi fidesini üretebilir duruma gelmiş." dedi.

        Üretici Refik Beşiktaş ise bu sezon 2 milyon 600 bin biber, 800 bin domates ve 800 bin salatalık fidesi yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatarak, fideleri başta Erzincan olmak üzere Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bulunan birçok kente sevk ettiklerini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi

        Benzer Haberler

        Seracılıkta hedef büyüten Erzincan'ın yeni desteklerle sebzecilikteki potan...
        Seracılıkta hedef büyüten Erzincan'ın yeni desteklerle sebzecilikteki potan...
        Erzincan'da üreticiler çiçek açan ağaçlar için gece ateş başında nöbette
        Erzincan'da üreticiler çiçek açan ağaçlar için gece ateş başında nöbette
        Erzincanlılar nisan ayında güne 20 santime ulaşan karla uyandı
        Erzincanlılar nisan ayında güne 20 santime ulaşan karla uyandı
        Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
        Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı
        Erzincan'da kar; sürücüler zor anlar yaşadı
        Erzincan'da kar; sürücüler zor anlar yaşadı
        Erzincan'da kar; sürücüler sor anlar yaşadı
        Erzincan'da kar; sürücüler sor anlar yaşadı