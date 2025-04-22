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        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı

        Erzincan'da 5 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 insan kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 22:54 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:54
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        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı
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        Erzincan'da 5 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 insan kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda şüphelendikleri iki aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ekipler, düzensiz göçmenleri kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

        Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı R.C.E. ve M.M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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