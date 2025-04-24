15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, Erzincan'da başladı

Turnuva süresince her sıklette ilk 10'a giren sporcular, federasyonunun belirleyeceği ilde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Güreşçiler dereceye girmek ve Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde ter döküyor.

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