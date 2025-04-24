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        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, Erzincan'da başladı

        Erzincan'da 35 ilden 725 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:42
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        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, Erzincan'da başladı
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        Erzincan'da 35 ilden 725 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı.

        Türkiye Güreş Federasyonunun organizesiyle Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla başladı.

        Güreşçiler dereceye girmek ve Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde ter döküyor.

        Turnuva süresince her sıklette ilk 10'a giren sporcular, federasyonunun belirleyeceği ilde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

        Müsabakalar 3 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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