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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:22 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:22
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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda şüpheli H.E.K. ile M.K'nin ev ile iş yeri deposunda yapılan aramada, 111 bin dal bandrollü gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 243,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Çalışma doğrultusunda bir yolcu otobüsünde de arama yapan ekipler, şüpheli R.D'ye ait bagajda 20 kaçak elektronik sigara buldu.

        Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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