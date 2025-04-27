Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzincan programı kapsamında Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Yılmaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde tedavileri süren çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Ziyarette, Yılmaz'a Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da eşlik etti.

Hastane yakınındaki bir AVM'ye uğrayan Yılmaz, burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.