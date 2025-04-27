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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:23
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzincan programı kapsamında Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Yılmaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde tedavileri süren çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Ziyarette, Yılmaz'a Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da eşlik etti.

        Hastane yakınındaki bir AVM'ye uğrayan Yılmaz, burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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