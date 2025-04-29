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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:57 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:57
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda şüpheli C.S'nin uyuşturucu madde kullandığı ve satışını yaptığı bilgisi üzerine ikametinde yapılan aramalarda evde bulunan E.E, O.N. ve Ö.S.E’nin üzerlerinde 61,08 gram uyuşturucu madde ile 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Polislerce E.E, O.N. ve Ö.S.E. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınan C.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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