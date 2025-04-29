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        Erzincan'da yamaç paraşütü tutkunları, önce VR gözlükle sanal sonra gerçek uçuşla stres atıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da avukattan sağlık çalışanına birçok meslek grubundan kişi, yoğun tempoda geçen mesaileri sonrası VR gözlükle simülasyon eğitimi alıp ardından yamaç paraşütüyle uçarak stres atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:25
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        Erzincan'da yamaç paraşütü tutkunları, önce VR gözlükle sanal sonra gerçek uçuşla stres atıyor
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        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da avukattan sağlık çalışanına birçok meslek grubundan kişi, yoğun tempoda geçen mesaileri sonrası VR gözlükle simülasyon eğitimi alıp ardından yamaç paraşütüyle uçarak stres atıyor.

        Adrenalin sporlarına elverişli coğrafyasıyla her yıl çok sayıda macera tutkununu ağırlayan kentte, yamaç paraşütü de yaygın yapılıyor.

        Avukattan sağlık çalışanına farklı meslek gruplarından adrenalin tutkunları da iş stresini atmak için bu sporu tercih ediyor.

        Türk Hava Kurumu (THK) ile Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde teorik ve VR gözlüklü sanal gerçeklik simülasyonunda eğitim alan adrenalin tutkunları, özellikle hafta sonları rengarenk paraşütleriyle kent semalarında uçuyor.

        - "12 ay boyunca da yamaç paraşütü yapıyoruz"

        Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı avukat Abdulkadir Eren, AA muhabirine, dört tarafı dağlara çevrili kentin, coğrafi olarak doğa sporlarına çok elverişli olduğunu söyledi.

        Kentin yamaç paraşütü için güzel bir uçuş rotası olduğunu ifade eden Eren, şöyle konuştu:

        "Şu anda toplum olarak herkes mesleğinde stresli ortamlarda bunalıyor. Biz bunu Erzincan'da yazın rafting, kışın Ergan Dağı'nda kayak yaparak atıyoruz. Bu mevsimlerde ve 12 ay boyunca da yamaç paraşütü yapıyoruz. Ben Erzincan'da avukatlık yapıyorum. Meslek biraz ağır, zor, stresli bir meslek. Ya mesai bitiminde ya da hafta sonu hemen kanatlarımızı alıyoruz, burada yamaç paraşütü yapıyoruz ve stresimizi atıyoruz. Uçmaya başladığınız zaman bütün stres bitiyor."

        Yamaç paraşütü P2 pilotu ve sağlık çalışanı Yunus Kaya ise stresten uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak için yamaç paraşütü yaptığını anlatarak, "Hastanede çalıştığımız süreçlerde çok yoğun tempoda çalışıyoruz ve bunun stresini atmak için kendimizi gökyüzünde Erzincan'ın manzarasına bırakıyoruz." dedi.

        - "Kafanızı tamamen boşaltacağınız bir aktivite"

        Ebe Betül Traş, 2022'den beri yamaç paraşütü yaptığını belirterek, "İşin stresini, bir sağlık çalışanı olmanın zorluğunu gökyüzünde atıyoruz. Herkese çok tavsiye ediyorum. İşin yorgunluğunu, stresini, günlük hayattaki düşüncelerinizi, kafanızı tamamen boşaltacağınız bir aktivite." diye konuştu.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Havacılık Yönetimi 2. sınıf öğrencisi ve Genç Kanatlar Kulübü Başkanı Yunus Emre Seçer de farklı bölümden arkadaşlarıyla yamaç paraşütü eğitimi aldıklarını söyledi.

        İlk atlayışlarının heyecanlı olduğunu dile getiren Seçer, eğitimlerini sanal simülasyonla da güçlendirdiklerini kaydetti.

        THK Erzincan Havacılık Eğitim Merkezinde yamaç paraşütü eğitmeni Emre Aktepe ise çeşitli meslek gruplarından kişilere eğitimler verdiklerini anlatarak, "Günün stresini, yorgunluğunu atmak için iş sonrası hemen bu tepelere gelip buradan uçuyor, kanatlanıyor ve rehabilite oluyorlar. Biz Erzincan'a 'doğal terapi merkezi', 'doğa sporları başkenti' diyoruz. Havacılık tutkunlarını, ekstrem spor tutkunlarını buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yamaç paraşütü milli sporcusu Adem Berk Aksoy ise yamaç paraşütünü iş hayatında stres yaşayan herkese tavsiye ettiğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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