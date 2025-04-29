Erzincan'da yamaç paraşütü tutkunları, önce VR gözlükle sanal sonra gerçek uçuşla stres atıyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da avukattan sağlık çalışanına birçok meslek grubundan kişi, yoğun tempoda geçen mesaileri sonrası VR gözlükle simülasyon eğitimi alıp ardından yamaç paraşütüyle uçarak stres atıyor.

Adrenalin sporlarına elverişli coğrafyasıyla her yıl çok sayıda macera tutkununu ağırlayan kentte, yamaç paraşütü de yaygın yapılıyor.

Avukattan sağlık çalışanına farklı meslek gruplarından adrenalin tutkunları da iş stresini atmak için bu sporu tercih ediyor.

Türk Hava Kurumu (THK) ile Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde teorik ve VR gözlüklü sanal gerçeklik simülasyonunda eğitim alan adrenalin tutkunları, özellikle hafta sonları rengarenk paraşütleriyle kent semalarında uçuyor.

- "12 ay boyunca da yamaç paraşütü yapıyoruz"

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı avukat Abdulkadir Eren, AA muhabirine, dört tarafı dağlara çevrili kentin, coğrafi olarak doğa sporlarına çok elverişli olduğunu söyledi.

Kentin yamaç paraşütü için güzel bir uçuş rotası olduğunu ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Şu anda toplum olarak herkes mesleğinde stresli ortamlarda bunalıyor. Biz bunu Erzincan'da yazın rafting, kışın Ergan Dağı'nda kayak yaparak atıyoruz. Bu mevsimlerde ve 12 ay boyunca da yamaç paraşütü yapıyoruz. Ben Erzincan'da avukatlık yapıyorum. Meslek biraz ağır, zor, stresli bir meslek. Ya mesai bitiminde ya da hafta sonu hemen kanatlarımızı alıyoruz, burada yamaç paraşütü yapıyoruz ve stresimizi atıyoruz. Uçmaya başladığınız zaman bütün stres bitiyor."

Yamaç paraşütü P2 pilotu ve sağlık çalışanı Yunus Kaya ise stresten uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak için yamaç paraşütü yaptığını anlatarak, "Hastanede çalıştığımız süreçlerde çok yoğun tempoda çalışıyoruz ve bunun stresini atmak için kendimizi gökyüzünde Erzincan'ın manzarasına bırakıyoruz." dedi.

- "Kafanızı tamamen boşaltacağınız bir aktivite"