Erzincan'ın seralarında yetişen marulda hasat başladı

Erzincan’ın seralarında yetiştirilen marulda hasat mesaisi başladı.

Merkeze bağlı Yeniköy köyünde Ziraat Mühendisi Fatih ve Emre Tahtalı kardeşlere ait 29 dekarlık serada marul hasadı törenle gerçekleştirildi.

Hasat yapılan serada yıllık 180 bin marul üretiliyor. Toplanan marullar çevre illerin sebze ihtiyacına da katkı sunuyor.

Vali Hamza Aydoğdu, törendeki konuşmasında, kentte su sıkıntısının olmadığını, arazilerin serada üretim yapmak için bereketli olduğunu ve yeni desteklerle üretim potansiyelin artırılacağını söyledi.

- "Bugünkü dünyada üretim yapmadan ayakta durma şansınız yok"

Valilik, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sağlanan destekle Erzincan'ın serada ve tarımda Türkiye’nin cazibe merkezi olabileceğini aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bugünkü dünyada üretim yapmadan ayakta durma şansınız yok, üretim yapmadan yaşama şansınız yok. Çünkü dünya giderek tüketim toplumu haline geliyor. Bundan 10 yıl sonra bu kaynakların ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu topraklar üzerinde inşallah seraları öyle bir hale getirmeliyiz ki, gökyüzünden baktığımız zaman Erzincan’ın bütün topraklarını seralar kaplamalı."

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise Erzincan’ın önceliği tarım olduğunu ve bunun için de yapılması gerekenlerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker de Tarım ve Orman Bakanlığının genç ve kadın çiftçilere yönelik desteklemelerinin sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız kırsaldaki nüfusu gençleştirmek. Şu an burada 29 dekar alana kurulu bir sera bulunuyor. İnşallah bugün marul hasadı yapacağız ama seramızın sahibi Erzincan’da 2 yıldır yeni bir üretim metodu geliştiriyor. Aynı anda bu serada şu an iki ürünü birlikte göreceksiniz. Hem iki sıra domates hem de ortasında marul. İki ürünün aynı anda yetişebileceğini üreticimiz bize gösteriyor."

Programa, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş ile bazı kamu kurumlarının müdürleri katıldı.