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        Erzincan'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Erzincan'da, hakkında 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 08.05.2025 - 00:31
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        Erzincan'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Erzincan'da, hakkında 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Operasyon kapsamında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan aranan ve hakkında 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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