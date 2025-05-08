Erzincan'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Operasyon kapsamında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan aranan ve hakkında 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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