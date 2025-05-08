Erzincan'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Erzincan'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Erzincan'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.