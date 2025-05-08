Erzincan'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Erzincan'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.