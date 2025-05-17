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        Erzincan'da 54 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Erzincan'da 54 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 19:06 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:33
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        Erzincan'da 54 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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        Erzincan'da 54 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

        3. Ordu Komutanlığına bağlı General Mehmet Kazım Orbay Kışlası'nda Şehit Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Emre Bolat Tören Alanı’na aileleriyle gelen 54 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitim için üniforma giydi.

        Tören alanında gelen engellilere, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silah araç ve gereçler hakkında askeri yetkililerce bilgi verildi.

        Sergide tank, zırhlı muharebe aracı, haberleşme sistemleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, kara gözetleme radarı, RPG 7 tank savar silahı, "Skorsky" tipi helikopter, uzun namlulu silahlar, keskin nişancı tüfeği, mühimmatlar ve havanlar yer aldı.

        Engellilerin bazı zırhlı araçlara ve alanda bulunan helikoptere binmelerine izin verildi.

        Törende Türk bayrağına el basarak yemin eden engelli bireyler, bayrak geçişiyle de protokolü selamlayarak bir günlüğüne askerlik yaptı.

        Aileler de evlatlarını asker üniformasıyla görmenin gurur ve mutluluğunu yaşadı.

        - "Askerlik gönülllerde başlar"

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, sadece temsili bir askerlik değil, derin bir aidiyet ve duruş sergilendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Vatani görevini yerine getiren her bir evladımız, aslında 'Biz de bu vatanın sahibiyiz' diyor, 'bu topraklara bizim de yüreğimiz mühürlü' mesajını veriyor. Askerlik, her ne kadar fiziki bir hizmet gibi görünse de esasen gönüllerde başlar. İşte bugün, bu gönül seferberliğinin en güzel örneğine birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün belki sadece bir günlüğüne üniforma giydiniz, belki bir günlüğüne silah tuttunuz ama inanın, bir ömürlük gurur hem bize hem kendinize hem de ailenize yaşatıyorsunuz."

        - "Vefakar silah arkadaşlarım, bugün vatan nöbeti sırası sizde"

        3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç da temsili askerlere ‘silah arkadaşlarım’ diye seslenerek, "Ettiğiniz askerlik yemini ile bağrından sayısız kahraman çıkaran Türk Silahlı Kuvvetlerinin birer neferi oldunuz. Vefakar silah arkadaşlarım, bugün vatan nöbeti sırası sizde. Vatan size emanet." dedi.

        Engelli asker babası 80 yaşındaki Halil Çınar da oğlunu asker olarak görmeyi çok istediğini, bugün en büyük mutluluğu yaşadığını söyledi.

        - "Her Türk genci asker doğar"

        Engelli asker Berat Hayal ise asker olma hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek, "Gönül isterdi ki ömürlük askerlik yapsam. Askerlik görevimi kısmi de olsa yerine getirdim. Her Türk genci asker doğar. Biz de o Türk gençlerinden biriyiz." diye konuştu.

        Törene, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile kamu kurumlarının müdürleri ve engelli gençlerin aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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