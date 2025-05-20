Tarım eğitimini teoriden seraya taşıyan lise öğrencileri 1 milyon fide üretimi hedefliyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Bölümü öğrencileri, uygulamalı derslerinde tohumdan yetiştirdikleri 200 bin fide üretimini 1 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Tarım lisesindeki öğrenciler, derslerinde gördükleri teorik eğitimi, okul bahçesindeki serada pratiğe dökme fırsatı buluyor.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle 2024'te kurulan yaklaşık 850 metrekarelik serada eğitim gören öğrenciler, bu yıl domates, biber, salatalık gibi 12 tür, 39 çeşit 200 bin fide üretimi yaptı.

Fideleri çiftçilere satan öğrenciler, üretimi 1 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

Okul Müdürü Mustafa Karadaş, AA muhabirine, geçen yıl 50 bin fide ürettiklerini, bu yıl ise üretim kapasitelerini 4 kat artırdıklarını söyledi.

Üretimlerini 1 milyon fide hedefiyle sürdürdüklerini ifade eden Karadaş, "Öğretmen ve öğrencilerimizin bu konuda emekleri büyüktür. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Öğrencilerimizi tam donanımlı olarak yetiştirmek istiyoruz"

Müdür başyardımcısı Abdullah Çiftçi de her yıl yaklaşık 50 öğrencinin mezun olduğu okulda, eğitimin serada pratiğe döküldüğünü belirterek, "Ülkemizin son yıllarda artan nitelikli insan iş gücünün farkındayız. Bu nedenle öğrencilerimizi tam donanımlı olarak burada yetiştirmek istiyoruz. Okul olarak DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 2023 yılında bir proje sunduk. Yaklaşık 3 milyon liraya finanse edilen bu proje sayesinde buraya seramızı kurmuş olduk." diye konuştu.

Valilik tarafından Toplu Organize Sera Bölgesi'nin hayata geçirileceğini anlatan Çiftçi, "Hedefimiz 1 milyon fide. İnşallah yakın zamanda da bu hedefimize ulaşacağız. Sadece teorik olarak bilen değil, bu teorik bilgileri tamamen uygulamaya geçiren tam donanımlı, nitelikli öğrenciler yetiştirerek piyasanın aramış olduğu insan gücünü sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Erzincan çiftçisine kaliteli üretim yapmak için çalışıyorlar

Tarım Alanı Bölümü Şefi Sibel Muşlu da şubat ayı sonu, mart ayı başında tohum üretimine başladıklarını ve öğrencilerin azim ve gayretiyle Erzincanlı çiftçilere kaliteli üretim yapmak için çalıştıklarını anlattı.