Erzincan'da heyelan demir yolu ulaşımını aksattı

Rayların bir kısmının toprakla kaplanması nedeniyle Doğu Ekspresi, İliç ile Kemah arasında bulunan Eriç İstasyonu'nda bekletildi.

Etkili olan sağanak sonrası İliç ile Kemah ilçesi arasındaki bir noktada küçük çaplı heyelan meydana geldi.

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