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        Erzincan'da heyelan demir yolu ulaşımını aksattı

        Erzincan'da yağış sonrası meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle demir yolu ulaşımında aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 00:46 Güncelleme: 30.05.2025 - 00:46
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        Erzincan'da heyelan demir yolu ulaşımını aksattı
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        Erzincan’da yağış sonrası meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle demir yolu ulaşımında aksama yaşandı.

        Etkili olan sağanak sonrası İliç ile Kemah ilçesi arasındaki bir noktada küçük çaplı heyelan meydana geldi.

        Rayların bir kısmının toprakla kaplanması nedeniyle Doğu Ekspresi, İliç ile Kemah arasında bulunan Eriç İstasyonu'nda bekletildi.

        Ekiplerin bölgede çalışma başlattığı ve demir yolundaki toprak yığınının tamamen temizlendikten sonra trenin seferine devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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