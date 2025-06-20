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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Erzincan'da konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Gençlerimiz daha çok kitap okuyacak, daha sosyalleşecek ve güzel imkanlar bulacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:20
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Erzincan'da konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Gençlerimiz daha çok kitap okuyacak, daha sosyalleşecek ve güzel imkanlar bulacak." dedi.

        Bakan Yardımcısı Mumcu, Erzincan Valiliği öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla kurulan Ali Fahri ve Gülseren Akkaya ile Galip Çevik isimlerini taşıyan kütüphaneleri ziyaret etti.

        Mumcu, burada yaptığı konuşmada, insanın kendi memleketinde böyle yatırımlar yapmasının önemli olduğunu söyledi.

        Bu tarz güzel projelerin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Mumcu, şunları kaydetti:

        "İnsanların kendi şehirlerine, kendi memleketlerine bu tarz yardımları yapmaları, bu tarz hayırları yapmaları çok mutlu. Başta annem olmak üzere, yapmış olduğumuz bu cep kütüphane kafeler inşallah çoğalarak devam edecek. Her mahallemizde küçük küçük kütüphanelerimiz olacak. Erzincan'daki bu alışkanlığı ortaya çıkaracağız. Gençlerimiz daha çok kitap okuyacak, daha sosyalleşecek ve güzel imkanlar bulacak."

        Vali Hamza Aydoğdu da okumanın önemine işaret ederek "Kitap okumak insanı derinleştirir, bağlarıyla güçlü hale getirir. Erzincan'ın bütün mahallelerinde çocuklarımız böylesine nezih kütüphaneleri hak ediyor ve gerçekten Erzincan'ın çocukları her zaman daha fazlasını hak ediyor." dedi.

        Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti temsilcileri ve hayırseverler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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