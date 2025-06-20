Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Erzincan'da konuştu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Gençlerimiz daha çok kitap okuyacak, daha sosyalleşecek ve güzel imkanlar bulacak." dedi.

Bakan Yardımcısı Mumcu, Erzincan Valiliği öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla kurulan Ali Fahri ve Gülseren Akkaya ile Galip Çevik isimlerini taşıyan kütüphaneleri ziyaret etti.

Mumcu, burada yaptığı konuşmada, insanın kendi memleketinde böyle yatırımlar yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu tarz güzel projelerin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Mumcu, şunları kaydetti:

"İnsanların kendi şehirlerine, kendi memleketlerine bu tarz yardımları yapmaları, bu tarz hayırları yapmaları çok mutlu. Başta annem olmak üzere, yapmış olduğumuz bu cep kütüphane kafeler inşallah çoğalarak devam edecek. Her mahallemizde küçük küçük kütüphanelerimiz olacak. Erzincan'daki bu alışkanlığı ortaya çıkaracağız. Gençlerimiz daha çok kitap okuyacak, daha sosyalleşecek ve güzel imkanlar bulacak."

Vali Hamza Aydoğdu da okumanın önemine işaret ederek "Kitap okumak insanı derinleştirir, bağlarıyla güçlü hale getirir. Erzincan'ın bütün mahallelerinde çocuklarımız böylesine nezih kütüphaneleri hak ediyor ve gerçekten Erzincan'ın çocukları her zaman daha fazlasını hak ediyor." dedi.