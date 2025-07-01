Merdivenleri inip çıkamayan Bengisu evinin balkonuna yapılan asansörle engelleri aşıyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da doğuştan yürüme engelli olan 16 yaşındaki İrem Bengisu Kavut, gönüllülerin desteğiyle evine yapılan balkon asansörü sayesinde artık yardım almadan dışarı çıkabiliyor.

Kentteki Arslanlı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Bengisu'nun, merdivenleri kullanamadığı için evinden dışarı çıkamadığını öğrenen gönüllüler, genç kıza destek olmak için çalışma yürüttü.

Gönüllü Gençler Derneğinin girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle genç kızın 1. kattaki evine balkon asansörü yaptıran gönüllüler, Bengisu'yu özgürlüğüne kavuşturdu.

Artık hiçbir yardım almadan evinden çıkabilen genç kız, asansör desteğiyle büyük sevinç yaşadı.

İrem Bengisu Kavut, AA muhabirine, doğuştan yürüme engelli olduğunu ve tek başına dışarıya çıkamadığını söyledi.

Asansörün yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kavut, "Bir işim olduğu zaman dışarıya gidemiyordum. Şimdi kendim inip çıkabiliyorum, kimseye ihtiyaç duymuyorum. Artık kendi başıma dışarıya çıkıp, işimi halledip tek başıma eve gelebiliyorum. Aileme zorluk çıkarmıyorum artık. İşimizi çok kolaylaştırdı bu asansör." ifadesini kullandı.