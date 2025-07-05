"Başbağlar Katliamı" şehitleri anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için anma töreni düzenlendi.

Katılımcılar, tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua etti.

Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları da okundu.

Kültür evi içerisinde oluşturulan ve katliamda ölenlerin eşyalarının da bulunduğu müze, protokol üyelerince gezildi. Burada, katliamdan yaralı kurtulan köyün eski muhtarı Ali Akarpınar da katılımcılara o dönem yaşananları anlattı.

- "Bu köy terk edilmemiş, unutulmamış, yalnız bırakılmamıştır"

Vali Hamza Aydoğdu, kültür evi önündeki törende yaptığı konuşmada, herkesin ortak geçmişinde derin iz bırakan bir günü anmak üzere toplandıklarını, 5 Temmuz 1993'ün, Başbağlar'ın sessizliğine düşen o ağır acının tarihi olduğunu söyledi.

O karanlık günün, sadece Başbağlar’ı değil, tüm Türkiye’yi derinden etkilediğini vurgulayan Aydoğdu, "Ancak zaman içerisinde, acılar dayanışmaya, ortak sorumluluğa dönüşmüştür. (Başbağlar) Bu köy terk edilmemiş, unutulmamış, yalnız bırakılmamıştır. İnsanımız, sabırla, sükunetle, devlete güvenerek, milletine yaslanarak hayata tutunmuştur." dedi.

Aydoğdu, ülkenin uzun yıllar farklı sınamalardan geçtiğini ifade ederek, bugün gelinen noktada, geçmişin acılarından ders alınarak huzuru, birliği önceleyen bir toplumsal iklimin giderek güçlendiğine hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Başbağlar'ın kendilerine bıraktığı emanete sahip çıktıklarını ve bunun insani bir duruş olduğunu işaret eden Aydoğdu, şöyle devam etti: