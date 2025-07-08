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        Erzincan'da cemevinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

        Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara cemevinde aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:54 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:54
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        Erzincan'da cemevinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
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        Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara cemevinde aşure ikram edildi.

        Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesince Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte, kazanlarda aşçılar tarafından pişirilen yaklaşık 7 bin kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.

        Şube Başkanı Sadık Düzgün, konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        "İnşallah aşurelerimiz, lokmalarımız ülkemizin barışına katkı sunar." diyen Düzgün, "Birlik olursak hepimiz mutlu oluruz. Aşurelerimizi Sivas'ta ve Başbağlar'da yakılan canlarımız için de verdik. Bir de ordumuzda şehitlerimiz var. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Hepimizi başı sağ olsun. Bugünlerimiz birlik ve beraberlik günümüz. Bu beraberliği hep sağlamamız lazım. Şu anda yaklaşık 6-7 bin kişilik aşuremiz var. Akşam 5'e kadar dağıtımımız sürecek." ifadelerini kullandı.

        Programa, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti temsilcileri, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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