Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla, bir şüpheli hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu kapsamda takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

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