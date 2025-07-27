Ahıska Türkü güreşçi Elmira, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek için yoğun çalışıyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan Ahıska Türkü milli güreşçi Elmira Yasin, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etme hedefiyle yoğun çalışıyor.

Sovyetler Birliğince 14 Kasım 1944'te, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen ve Ukrayna'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü aileden Elmira Yasin, milli güreşçi Elvira Kamaloğlu'nu örnek alarak güreşe başlamak istedi.

İlk zamanlar ailesinin güreşmesine izin vermediği Elmira Yasin, antrenör Habip Halepli'nin ailesini ikna etmesiyle 2017'de güreş sporuna başladı.

Farklı yaş gruplarında çok sayıda başarıya imza atıp milli formayı giyen 19 yaşındaki kadın sporcu, son olarak İtalya'nın Caorle kentinde 30 Haziran-6 Temmuz'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda bronz madalya kazandı.

Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Elmira, 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Ailesinin ilk zamanlarda güreş yapmasına izin vermediğini anlatan Elmira Yasin, "İlk başlarda ailem çok karşıydı. Herkes karşıydı ama antrenörüm ailemle konuştu, ondan sonra gelmeye başladım. Başarı almaya başlayınca da ön yargıları kalktı, desteklemeye başladılar. Kardeşlerim de aynı şekilde devam ediyor, onlar da aynı şekilde destekliyor." ifadelerini kullandı.

Farklı kategorilerde başarılar elde ettiğini aktaran Elmira, "Son yapılan 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Büyüklerde dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Asıl hedefim olimpiyatlarda madalya almak, şampiyon olmak, ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

Elmira Yasin, AA muhabirine, kendisi gibi Ahıska Türkü olan milli güreşçi Elvira Kamaloğlu'nu örnek aldığını ve 2017'de güreşe başladığını söyledi.

- Halepli: "Yaş kategorisinde ülkemizin en iyi sporcularından biri"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreş antrenörlüğü yapan Habip Halepli ise sporcusunun potansiyelini ilk günden fark ettiğini ve görüşmeler yapıp aileyi ikna ettiğini dile getirdi.

İlk günden bu yana antrenmanlara yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Halepli, "Şu anda 76 kiloda ülkemizin o yaş kategorisinde en iyi sporcularından biri. Bizim asıl hedefimiz, 2028 Olimpiyatları, 2032 Olimpiyatları. Arkamda görmüş olduğunuz çocuklar gerçekten çığ gibi büyüyor. Bu memlekete, Erzincan'a olimpiyat madalyasını da altın madalyasını da inşallah armağan edeceğiz." diye konuştu.

Elmira'nın annesi Yosma Yasin de çocuklarına her zaman destek olacaklarını vurgulayarak, "En başta 'Yapabilir mi, genç bir kızdır' diye karşı geldim. Sonra baktım ki çocuğum başarabiliyor. Ondan sonra da destek çıktım. İzin verdiğime hiç pişman değilim. İyi ki 'Evet' demişim. Çocuğumun bu yerlere geldiğine çok sevindim. Allah'ın izniyle, inşallah olimpiyatlarda birinci olmasını Allah nasip etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye'ye geldik. Ukrayna'da savaş oluyordu. Sağ olsun getirdi, sahip çıktı. Allah ondan razı olsun, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.