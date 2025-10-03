Erzincan'da mezrada yaşayan kadının ezan hasreti evine bağlanan megafonla sona erdi

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesindeki mezrada yaşayan kadının ezan özlemi, evine bağlanan megafonla sona erdi.

Küçükotlukbeli köyünün mezrasında yaşayan 70 yaşındaki İzzet Ercan, ezan sesini duyamadığı için Kaymakamlıktan talepte bulundu.

Yılın 7 ayını geçirdiği mezrada hayvancılıkla geçimini sağlayan Ercan'ın talebi üzerine Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe'nin talimatıyla çalışma başlatıldı.

Ercan, evine bağlanan megafon sayesinde artık merkezi sistemle ezanı dinleyebilecek.

- "Burada sanki yeniden hayat başladı"

İzzet Ercan, mezraya gelmeden önce Kaymakamlıktan ricada bulunduğunu ve gerekli cihazların getirilmesiyle ezan sesinin duyulmaya başladığını söyledi.

Ezan sesini duyduğu ilk anı unutamadığını ifade eden Ercan, duygularını şöyle aktardı:

"Burada sanki yeniden hayat başladı. Bozulduğu zaman Müftü Bey'e de Kaymakam Bey'e de sitem ediyorum ki devamlı burada bu ses duyulsun. Buralar şehit, şüheda yeri. Burada, bu topraklarda yüz binlerce şehit düşmüş. Ben her gün bu ezan sesini duydukça şehitlerin anısına da Fatiha okuyorum."