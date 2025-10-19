Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        "Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 22:56 Güncelleme: 19.10.2025 - 22:56
        "Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı
        Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi destekleriyle, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festival, 5 gün sürecek.

        Türkiye’den ve dünyadan kurmaca kategorisinden filmlerin yarışacağı festivalde, ayrıca sinema üzerine söyleşiler, finalist kısa film gösterimleri, atölye çalışmaları gibi çeşitli sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

        109 ülkeden 2 bin 198 filmin aday olduğu festivalde, filmler konularında deneyimli yönetmen ve oyunculardan oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek.

        Çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcının katılarak deneyimlerini aktaracağı festivalde, 13 finalist film içerisinden en iyi kurmaca, mansiyon ve jüri özel ödülü belirlenecek.

        23 Ekim'de sanatçıların katılımı ile dereceye girenlere ödülleri verilecek.

