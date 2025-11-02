Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Doğan K'nin (49) idaresindeki 25 ADG 726 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Ekşisu kavşağında Ümit Y.Z'nin kullandığı 24 AAZ 453 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Doğan K. ile S.Z. (71), N.Z. (44), F.N.Z. (11) ve A.Z. (21) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
