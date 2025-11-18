Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Zirveleri karla kaplı olan Erzincan'da kasım ortasında çilek hasadı

        Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki çilek üreticileri, mayıs ayında başladıkları hasadı kasım ayının ortasında da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:02 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirveleri karla kaplı olan Erzincan'da kasım ortasında çilek hasadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki çilek üreticileri, mayıs ayında başladıkları hasadı kasım ayının ortasında da sürdürüyor.

        İlçede çilek yetiştiren üreticiler, mayıs ayında başladıkları ürün hasadını, soğuk havaya rağmen devam ettiriyor.

        Çevresindeki dağların karla kaplı bulunduğu ilçede soğuk havaya "ısı tülü" ile önlem alıp üretimlerini sürdüren çiftçiler, aralık ayına kadar hasadın devam edeceğini öngörüyor.

        İlçede 16 yıldır babası ile çilek üreticiliği yapan biyomühendis Uğur Yunus Karatepe, Üzümlü'de 2009 yılından beri çilek üreticiliği yaptığını söyledi.

        Yaklaşık 4 dönümde üretim yaptığını ifade eden Karatepe, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 30 bin fide bulunmaktadır. Mayıs ayında ilk hasada başladık. Şu anda havalar iyi, böyle giderse aralık ayının 15'ine kadar hasadımız devam edecektir. Bu süre zarfı içerisinde 4 tona yakın bir ürün elde ettik. Hedefimiz, hasadı aralığın 20'sine kadar uzatmak istiyoruz. Gelecek yıl için buradan 15 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Karşımızda Munzur Dağları'nda kar var. Arkamızda Keşiş Dağları'nda da kar var. Bu mevsimde çileği görenler şaşırıyor. Üstelik birde tarla olduğunu görünce daha da şok oluyorlar. Tadını da, aromasını da bildikleri için çok rağbet var."

        - Soğuktan korumak için "ısı tülü" kullanıyorlar

        Kartepe, tarlasının üzerini "ısı tülü" ile örterek soğuktan koruduğunu belirterek, "Isı tülünü soğuktan ve dondan korumak için fidelerin üzerine çekiyoruz ve bu sayede meyveler, fideler üşümüyor. Hasadımızı sürdürmemize yardımcı oluyor. Bunu bilimsel bir çalışma sayesinde araştırarak öğrendik ve bunu uygulamaya başladık." dedi.

        Çilek sezonunun sonu olduğu için siparişleri karşılamaya çalıştıklarını anlatan Karatepe "Şu an için daha çok pastanelere veriyoruz. Haftada iki, üç defa topluyoruz. Yol üzerinde bulunduğumuz için yoldan geçen vatandaşlar da kendileri toplayıp yiyorlar. Aromasının da çok güzel olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

        Oğlu ile birlikte çilek üreticiliği yapan Yavuz Karatepe de kasım ayında çilek hasadı yapmaya devam ettiklerini anlatarak, "Şu anda Munzur ve Keşiş Dağlarına kar yağdığı halde biz Üzümlü ilçesinde kasımın ortasında çilek hasadı yapıyoruz. Bizim için çok güzel bir duygu. Yazın çilek toplamak çok güzel ama kasım ayında toplamak hepsinden daha güzel." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"

        Benzer Haberler

        24Erzincansporlu 6 futbolcuya hak mahrumiyeti Bahis soruşturması kapsamında...
        24Erzincansporlu 6 futbolcuya hak mahrumiyeti Bahis soruşturması kapsamında...
        Erzincan'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Erzincan'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Erzincan'da kömür ocağında yangın: 2 işçi yaralı
        Erzincan'da kömür ocağında yangın: 2 işçi yaralı
        Erzincan Valisi Aydoğdu: "Şehrimiz huzurlu ve güvenli"
        Erzincan Valisi Aydoğdu: "Şehrimiz huzurlu ve güvenli"
        Genç nüfusta işsizlik yüzde 15,3'e geriledi
        Genç nüfusta işsizlik yüzde 15,3'e geriledi
        Erzincan'da araç sayısı 82 bin 645 oldu
        Erzincan'da araç sayısı 82 bin 645 oldu