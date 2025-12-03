Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da yavrularıyla bağa giren bozayılar üzüm ve elmayla karınlarını doyurdu

        Erzincan'da yavrularıyla bir çiftçinin bağına giren bozayılar, üzüm ve elma yedi, birbirleriyle güreşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da yavrularıyla bağa giren bozayılar üzüm ve elmayla karınlarını doyurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'da yavrularıyla bir çiftçinin bağına giren bozayılar, üzüm ve elma yedi, birbirleriyle güreşti.

        Üzümlü ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki bir çiftçinin üzüm bağlarına yavrularıyla giren bozayılar, bir süre güreştikten sonra üzüm yedi ve daha sonra elma ağacına uzanarak meyveyle karınlarını doyurdu.

        Güvenlik kamerasından ayıların bağa geldiğini gören çiftçi, bu kez onlara çuval içerisinde elma hazırladı, ağaca da büyük bir oyuncak civciv astı.

        Gece saatlerinde tekrar bölgeye gelen bozayılar, çuvaldaki elmaları yedikten sonra oyuncağı da düşürüp bir süre oynadı.

        Bozayıların sevimli anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da yaban keçisi vuran 2 şahısa 970 bin 827 TL ceza uygulandı
        Erzincan'da yaban keçisi vuran 2 şahısa 970 bin 827 TL ceza uygulandı
        Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu
        Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu
        Erzincan'da aranan 37 şahıs polis operasyonlarıyla yakalandı
        Erzincan'da aranan 37 şahıs polis operasyonlarıyla yakalandı
        Erzincan Valiliği'nden "sahte yardım" uyarısı
        Erzincan Valiliği'nden "sahte yardım" uyarısı
        Erzincan'da Kasım ayı denetimlerinde 2 bini aşkın şahıs kontrol edildi
        Erzincan'da Kasım ayı denetimlerinde 2 bini aşkın şahıs kontrol edildi
        Tilki evin bahçesine girip kedi mamalarını yedi
        Tilki evin bahçesine girip kedi mamalarını yedi