Erzincan'da yavrularıyla bağa giren bozayılar üzüm ve elmayla karınlarını doyurdu

Erzincan'da yavrularıyla bir çiftçinin bağına giren bozayılar, üzüm ve elma yedi, birbirleriyle güreşti.

Üzümlü ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki bir çiftçinin üzüm bağlarına yavrularıyla giren bozayılar, bir süre güreştikten sonra üzüm yedi ve daha sonra elma ağacına uzanarak meyveyle karınlarını doyurdu.

Güvenlik kamerasından ayıların bağa geldiğini gören çiftçi, bu kez onlara çuval içerisinde elma hazırladı, ağaca da büyük bir oyuncak civciv astı.

Gece saatlerinde tekrar bölgeye gelen bozayılar, çuvaldaki elmaları yedikten sonra oyuncağı da düşürüp bir süre oynadı.

Bozayıların sevimli anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.