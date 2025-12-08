Erzincan'da karda mahsur kalan 4 kişiyi JAK ekipleri kurtardı
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.
Çayırlı ilçesine bağlı Yedigöller mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 kişi araçlarında mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye JAK ekipleri sevk edildi.
Arazi araçlarının ve kepçenin de ekiplere destek verdiği yaklaşık 1 saatlik çalışmada, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.