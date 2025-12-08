Erzincan'da karda mahsur kalan 4 kişiyi JAK ekipleri kurtardı

Arazi araçlarının ve kepçenin de ekiplere destek verdiği yaklaşık 1 saatlik çalışmada, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Çayırlı ilçesine bağlı Yedigöller mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 kişi araçlarında mahsur kaldı.

