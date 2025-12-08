Habertürk
        Erzincan'da karda mahsur kalan 4 kişiyi JAK ekipleri kurtardı

        Erzincan'da karda mahsur kalan 4 kişiyi JAK ekipleri kurtardı

        Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:38 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:38
        Erzincan'da karda mahsur kalan 4 kişiyi JAK ekipleri kurtardı
        Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

        Çayırlı ilçesine bağlı Yedigöller mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 kişi araçlarında mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye JAK ekipleri sevk edildi.

        Arazi araçlarının ve kepçenin de ekiplere destek verdiği yaklaşık 1 saatlik çalışmada, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

