Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde iklim değişikliğinin etkileri ele alındı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen söyleşide, Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel faaliyetleri ve iklim değişikliğinin etkileri tartışıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 22:14 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde iklim değişikliğinin etkileri ele alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen söyleşide, Türkiye’nin Antarktika’daki bilimsel faaliyetleri ve iklim değişikliğinin etkileri tartışıldı.

        Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Kulübü ile Eğitim Fakültesi Bilim Sanat ve Teknoloji Kulübü tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Beyaz Kıta, Mavi Gelecek: Antarktika'dan Bilim ve İklim Hikayeleri" başlıklı söyleşi yapıldı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yürütülen ulusal kutup programında görev alan Prof. Dr. Raif Kandemir, 2018 ve 2023’teki ulusal Antarktika bilim seferlerinde yer aldığını ve 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 2026 yılı başında gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

        Antarktika'nın 14,2 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın beşinci büyük kıtası olduğunu belirten Kandemir, "Antarktika, aynı anda dünyanın en kurak, en rüzgarlı ve en soğuk kıtası. Rüzgar hızının saatte 300 kilometreye ulaştığı bölgeler var." dedi.

        Kandemir, küresel iklim değişikliğinin kıtadaki buzullar üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirterek, "Dünyadaki içilebilir tatlı suyun yaklaşık yüzde 60–65’i Antarktika’da bulunuyor. Buzulların hızla erimesi, uzun vadede deniz seviyesinde metrelerce yükselme riski taşıyor." diye konuştu.

        Türkiye’nin Antarktika Antlaşması’na taraf ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Kandemir, Horseshoe Adası’nda geçici Türk bilim üssünün bulunduğunu, kalıcı üs için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

        Dr. Bülent Gözcelioğlu ise 2016'da Antarktika’ya düzenlenen ilk Türk seferine TÜBİTAK’ın iletişim faaliyetleri kapsamında katıldığını ve sefer dönüşünde Antarktika’yı kamuoyuna anlatan çok sayıda yazı, söyleşi ve içerik hazırladığını dile getirdi.

        2018’de Prof. Dr. Kandemir ile ikinci kez Antarktika’ya gittiğini aktaran Gözcelioğlu, "Bu seferde deniz süngerleri üzerine çalıştım. Yaklaşık 53 gün süren yolculukta hem gemide hem de Robert Adası’ndaki çadır kampında kalarak izole yaşamın tüm zorluklarını deneyimledik." ifadesini kullandı.

        Söyleşi, öğrencilerin kutup seferlerinin lojistiği, bilimsel projelere katılım imkanları ve iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Programa, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Çağrı Çırak’ın yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Erzincan'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Erzincan'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Soğuk algınlığına doğal çözüm: Kızılcık
        Soğuk algınlığına doğal çözüm: Kızılcık
        Hatalı takviye ve vurdurma, binlerce liralık arızaya yol açıyor
        Hatalı takviye ve vurdurma, binlerce liralık arızaya yol açıyor
        Kayalıklarda mahsur kalan keçiler JAK timi tarafından kurtarıldı
        Kayalıklarda mahsur kalan keçiler JAK timi tarafından kurtarıldı
        Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta yağış bekleniyor
        Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta yağış bekleniyor
        Dr. Irmak, Tercan Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atandı
        Dr. Irmak, Tercan Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atandı