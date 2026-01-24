Habertürk
Habertürk
        Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Taş Yolu'na çığ düştü

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Taş Yolu'na çığ düştü

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu'na çığ düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:49 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:49
        Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Taş Yolu'na çığ düştü
        Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu'na çığ düştü.

        Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçedeki tarihi Taş Yolu'na çığ düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Yol güvenliği sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın söz konusu güzergahı kullanmamaları, yetkililerden yapılacak resmi açıklamaları takip etmeleri önemle rica olunur. Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız devam etmekte olup gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

