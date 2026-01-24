Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincanlı genç girişimci devlet desteğiyle geleneksel hayvancılıktan modern üretime geçti

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan genç girişimci Sezer Andağ, yüzde 50 hibe destekli kurduğu modern işletmede hayvancılık yaparak üretime katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:22
        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında hibe desteğinden yararlanan 32 yaşındaki Sezer Andağ, Üzümlü ilçesine bağlı Denizdamı köyünde 10 dönümlük arazi üzerinde yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla modern besi işletmesi kurdu.

        Yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan 65 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis, kentin et üretimine katkı sağlıyor.

        - "Desteklerle modern bir tesis kurduk"

        Girişimci Andağ, AA muhabirine, üretimini daha verimli hale getirebilmek için hibe desteklerinden yararlandığını söyledi.

        Tesisin maliyetinin 15 milyon lirayı bulduğunu ve yarısını devletin karşıladığını ifade eden Andağ, "Anne ve babamızdan öğrendiğimiz, gördüğümüz geleneksel yöntemleri geride bıraktık. Tarım Bakanlığımızın verdiği desteklerle modern bir tesis kurduk. Üretime katkıda bulunuyoruz." dedi.

        65 başlık besi tesisiyle Erzincan'da et üretimi yaptıklarını anlatan Andağ, "Gençlere tavsiyem, biz bu işi gerçekten yapmalıyız. Bu işin zorluklarını aşmamız lazım. Ülkemiz, insanlarımız için üretim yapmak zorundayız. Bu iş olmazsa olmazlarımızdan. Gençlerimiz girişimde bulunsunlar, devletimizin her türlü desteği vereceğine ben eminim ama her şey sabırla oluyor." diye konuştu.

        - 20 yılda yaklaşık 1 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirildi

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise 2006'dan bu yana kırsal kalkınma yatırımlarına desteklemelerin sürdüğünü, kentte proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirdiğini vurguladı.

        Sezer Andağ'a Bakanlık olarak yaklaşık 7,5 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini belirten Koçaker, şöyle devam etti:

        "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 2026 yılında da uygulanmaya devam edecek. Bununla alakalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamemiz yayımlandı ve 2026 yılında bu programda çok köklü değişiklikler gerçekleştirildi. Hibe oranımız bizim yüzde 50'ydi, artık yüzde 50-70 arasında hibe ödemesi gerçekleştireceğiz. KDV'lerin hibe ödemelerine dahil edilmesiyle alakalı yatırımcılarımızdan sıklıkla bir geri dönüş yapılıyordu. Bakanlığımız bu konuda da gereken adımı attı. Yeni yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamemizde artık uygulanan projelerin KDV bedelleri de hibe oranına dahil edildi."

        Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığında son 4-5 yıldır tüm hibe programlarında kadın ve genç girişimcilerin öncelendiğinin altını çizerek, "2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nda kadın ve genç girişimcilerimize bütün proje bütçesinin en az yüzde 20'sinden faydalanacak şekilde bir planlama yaptık. Kırsala yatırım yapmayı düşünen gençlerimizin, kadınlarımızın yatırımlarını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

