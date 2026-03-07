Erzincan-Gümüşhane kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Erzincan-Gümüşhane kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Giriş: 07.03.2026 - 17:27 Güncelleme:
Erzincan-Gümüşhane kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye Geçidi'nde ulaşımı aksattı.
Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.
Polis ekipleri ise çalışmalar bitinceye kadar tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendirerek bir süre beklemelerini istiyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri