Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan-Gümüşhane kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Erzincan-Gümüşhane kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan-Gümüşhane kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Erzincan-Gümüşhane kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye Geçidi'nde ulaşımı aksattı.

        Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

        Polis ekipleri ise çalışmalar bitinceye kadar tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendirerek bir süre beklemelerini istiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Erzincan'da 664 siteye erişim engeli getirildi
        Erzincan'da 664 siteye erişim engeli getirildi
        Munzur Dağları'nda yaban keçileri karlı zirvelerde görüntülendi
        Munzur Dağları'nda yaban keçileri karlı zirvelerde görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Erzincanlı Özveren'e yeni görev
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Erzincanlı Özveren'e yeni görev
        Ergan Dağı'nda kurumlar arası kar voleybolu heyecanı
        Ergan Dağı'nda kurumlar arası kar voleybolu heyecanı
        Erzincan'da Şubat ayında 133 olayın yüzde 97'si aydınlatıldı
        Erzincan'da Şubat ayında 133 olayın yüzde 97'si aydınlatıldı
        Ekstrem sporcu Koçak, Erzincan'da wingsuit ve paraşütle 500 metreden atladı
        Ekstrem sporcu Koçak, Erzincan'da wingsuit ve paraşütle 500 metreden atladı