Ramazan, sigarayı bırakmak isteyenler için fırsat oluyor

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Uzman Dr. Elif Pala Gün, ramazan ayında gün boyu sigarasız kalmanın bağımlılıkla mücadelede kararlılığı artırdığını, bu dönemin sigarayı bırakmak isteyenler için önemli bir başlangıç fırsatı sunduğunu söyledi.



Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuran ve ücretsiz destek alan sigara bağımlıları, bilimsel yöntemlerle tedavi edilerek sağlıklı bir yaşama adım atıyor.



2025'te 747 kişinin başvurduğu polikliniğe, bu yılın ilk 2 ayında 84 sigara bağımlısı başvuruda bulundu.



Uzmanlar, özellikle ramazan ayının sigarayı bırakmak isteyenler için önemli fırsat sunduğunu belirtiyor.



Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Uzman Dr. Elif Pala Gün, AA muhabirine, tütün ürünleri kullanımının akciğer hastalıkları, kanserler ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok kronik rahatsızlıkla yakından ilişkili olduğunu söyledi.



Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını sonlandırmanın her yaşta çok kıymetli olduğunu ifade eden Gün, şöyle konuştu:



"Unutmamamız gerekir ki sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve günümüzde tedavisi de mümkündür. 2025 yılında 606'sı ilk muayene olmak üzere 747 muayene gerçekleştirdik. Burada da bilinen kayıtlardan bildiğimiz kadarıyla toplamda 80 hasta sigarayı başarıyla bırakmıştır ama bu sene daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Özellikle kontrole gelmeyen hasta sayımız çok yüksek olduğu için muhtemelen gerçek sayı bundan oldukça fazla."



- "Uygun olan hastalarımıza ramazan sürecini ilaç tedavileriyle düzenliyoruz"



Genelde hastaların ramazanı bir fırsat olarak değerlendirdiğini belirten Gün, şöyle devam etti:



"Uzun süre açlık var ve burada sigarasızlığa da tahammül ediliyor. Sonrasında devam ettirmek istiyorlar. O yüzden ramazan başlamadan önce genellikle başvuru sayılarımız artıyor. Danışanlarımız geliyor, 'Böyle bir kararım var. Nasıl bir destek alabilirim?' diyor. Uygun olan hastalarımıza ramazan sürecini ilaç tedavileriyle düzenliyoruz. Bu şekilde bırakma oranları da daha yüksek oluyor. Ramazan sürecinde ise birazcık daha hasta sayılarımız azalıyor. Sebebi de ilaç kullanımının çok uygun olmaması çünkü günlük 6 ilaçla başlıyoruz şu an için."



Ramazan içerisinde kendi isteğiyle sigarayı bırakan veya azaltan tiryakilerin, bu ayın bitiminde devam ettirmek adına da polikliniğe başvurduğunu anlatan Gün, şunları kaydetti:



"Ramazan ayı, sigara kullanan kişilerin kararlılığına ve iradesine pozitif katkılar sağlamaktadır. Kişi, iftar saatine kadar uzun süre sigarasız kalmakta, bu yüzden iftar sonrasına da bunu devam ettirebilmek adına cesaretlenmektedir. Bu yüzden ramazan ayı sigara bırakmak için ilk adım atmak adına çok önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için ramazan ayı boyunca sigara bırakmak isteyen tüm danışanlarımızı Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine bekliyorum."



- 35 yıllık sigara tiryakisi ramazan ayını fırsat bildi



Kentte yaşayan 35 yıllık sigara tiryakisi 53 yaşındaki emekli memur Cengiz Ay ise ramazan ayının kendisi için bir fırsat olduğunu ifade etti.



Sigarayı bırakma kararı aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Ay, "Sağlıklı Hayat Merkezine gelip sigarayı bırakmak için başvurumu yaptım. Orada da sağ olsunlar sağlık ve teknik açıdan gerekli yardımları yaparak desteklerini sağlıyorlar. Sigara içen insanlara da tavsiyem, gelsinler sağlıklı hayat merkezlerinden desteklerini alsınlar. Zaten ramazanın da son haftasına girdik. İnanıyorum ki tamamen sigara düşüncesini aklımdan silmiş olacağım ve ramazan bittikten sonra da sağlıklı şekilde yaşamaya devam edeceğim." dedi.



30 yaşındaki Muhammed Aktay da 13 yıldır sigara kullandığını, ramazan ayında bunu bırakmaya karar verdiğini anlattı.



Aktay, tekrardan sigara içme isteğinin gelmemesi için Sağlıklı Hayat Merkezine başvuruda bulunduğunu belirterek, "Sigarayı bırakmam için ramazan ayı da iyi bir vesile oldu. Hayatımda çok şeyler değişti. Yaşam kalitem arttı. Herkese tavsiye ediyorum. Bırakamayanlar için de sağlıklı hayat merkezini tavsiye ediyorum. Burada sigara bırakma polikliniği var. Ramazanın ilk günü sigarayı bıraktım, şimdi de içmiyorum. İnşallah ramazanın sonunda da sigarayı tamamen hayatımdan çıkarmış olacağım." diye konuştu.

