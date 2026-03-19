Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne ziyarette bulundu.



Çeşitli temaslarda bulunmak ve vatandaşlarla "Vefa İftarı" programına katılmak üzere kente gelen Bakan Bayraktar, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Merkez bünyesinde yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi alan Bayraktar, ziyaret sırasında orada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.



Bakan Bayraktar’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı eşlik etti.

