        Erzincanlı zihinsel engelli 26 yıldır takım elbise giymeden dışarı çıkmıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan 46 yaşındaki zihinsel engelli Kerem Türkeş, 26 yıldır takım elbise giymeden evinden çıkmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Henüz 3 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sonrası engelli kalan 46 yaşındaki Kerem Türkeş, yıllardır 67 yaşındaki annesi Gül Hanım Türkeş'in özverisiyle hayata tutunuyor.

        Eşinden ayrılması nedeniyle engelli oğluyla yalnız yaşayan anne Türkeş, 26 yıl önce İstanbul'da yaşadıkları dönemde mahalle halkının "sen bizim muhtar adayımızsın" diyerek takım elbise giydirdiği Kerem'e adeta çocuk gibi bakıyor.

        Konuşma güçlüğü de çeken takım elbise tutkunu Kerem Türkeş, her gün temiz ve ütülü kıyafetlerini giyip mahallede geziyor.

        Oğlunun takım elbise, gömlek ve kravatlarını özenle yıkayıp ütüleyen anne Türkeş, AA muhabirine, 3 yaşında geçirdiği hastalık sonrası engelli kalan oğluna tek başına baktığını söyledi.

        Çocuğunun kimseye zararı olmadığını ve herkesin onu çok sevdiğini anlatan Türkeş, şunları kaydetti:

        "Takım elbiseye çok meraklı. Temiz giyinmeyi çok seviyor. Her takım elbisesinin de kravatları ayrı ayrıdır. Giyinir, gider, gezer. Seveni de çok. Erzincan halkı çok hürmet gösteriyor. Resim çektirmeyi çok seviyor. Hep duvarlarımız resim dolu. Renk renk takım elbiseleri, kravatları çok seviyor. Takım elbisesini giyinmeden dışarı çıkmıyor."

        Anne Türkeş, oğlunun kılık kıyafetine ve temizliğine çok dikkat ettiğini vurgulayarak, "46 yaşında, hala ben ona çocuk gibi bakıyorum, ilgileniyorum. Oğlumla birbirimize yoldaş oluyoruz. Ben hastalanınca da o benimle ilgileniyor. Allah'a şükür birbirimizle geçinip gidiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

