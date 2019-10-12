Erzincan’da siyasi partilerden “Barış Pınarı Harekâtına” destek

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Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekâtına Erzincan’da bulunan siyasi partilerden destek açıklaması geldi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtına destek olmak için siyasi parti temsilcileri Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Basın açıklamasından önce Kuranı Kerim okunarak Mehmetçiğe hayır duası yapıldı.

Düzenlenen basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, Saadet Partisi Erzincan İl Başkanı Ali Cebeci, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Tolga Altınok, İYİ Parti İl Başkanı Ümit Özker, merkez ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZİNCAN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:59

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