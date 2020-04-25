Hasta ineğin başında nöbet tutuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hasta ineğin başında nöbet tutuyor

İHA

Hayvan sever genç, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuran köyünün yaylasında hamilelik ve yaşlılık dolayısıyla bitkin düşerek çöktüğü yerden kalkmayan 'Sultan' isimli ineğin başında iyileşene kadar gece gündüz nöbet tutmaya başladı.

Hasta ineğin başında nöbet tutuyor

Hayvan sever genç, Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Kuran köyünün yaylasında hamilelik ve yaşlılık dolayısıyla bitkin düşerek çöktüğü yerden kalkmayan ‘Sultan’ isimli ineğin başında iyileşene kadar gece gündüz nöbet tutmaya başladı.
Kuran köyü muhtarının ‘Sultan’ isimli 15 yaşındaki ineği köye yakın yaylada hamile olması dolayısıyla daha fazla yürüyemeyip olduğu yerde çöktü. Bütün uğraşlara rağmen yerinden kalkmayan ineğe muhtarın yardım istediği Aydın Budak isimli genç adam sahip çıktı. İneğin yanına giden ve onunla yakından ilgilenen Aydın Budak, doğum yapıncaya kadar nöbet tutacağını belirtti.
Yerinden kalkamadığı için aç kalan ineğe etraftan topladığı yeşil otları yediren Aydın Budak, şöyle konuştu:
“Muhtar ineğinin yaylada kaldığını söyleyerek benden yardım istedi. Veteriner çağırdık. Veteriner ineğin hamile ve yaşlı olmasından dolayı yorgun düştüğünü söyledi. Bende ‘Sultan’ isimli inek yalnız kalmasın diye yanında kalmaya başladım. Doğum yapıncaya kadar yanında bulunacağız. 12 gündür gecede yanında kalıyorum. Üşümesin diye üzerine battaniye örttüm. Aç kalmasın diye ot toplayıp önüne getiriyorum. Baya alıştık birbirimize. O iyileşinceye kadar bu şekilde devam edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu’da yağmur ve kar
YEREL HABERLER Doğu’da yağmur ve kar
Takla atan otomobildeki sağlık çalışanı yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki sağlık çalışanı yaralandı
Çektiği güzel görüntülerle Türkiye'yi tanıtıyor Çekimleri 1 yıl süren Türkiye’nin güzellikleri tamamlandı
YEREL HABERLER Çektiği güzel görüntülerle Türkiye'yi ...
Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin ...
Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı
YEREL HABERLER Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı
Başkan Aksun: “Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız”
YEREL HABERLER Başkan Aksun: “Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevinci ve ...
Yürek ısıtan görüntü
YEREL HABERLER Yürek ısıtan görüntü
Karantinadaki işçilerin çocuklarına 23 Nisan ziyareti
YEREL HABERLER Karantinadaki işçilerin çocuklarına 23 Nisan ziyareti
Erzincan'da karantinadaki işçilerin çocuklarına 23 Nisan ziyareti
YEREL HABERLER Erzincan'da karantinadaki işçilerin çocuklarına 23 ...
Baro Başkanı Aktürk: “Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “Ramazan ayında bizi biz yapan ...
Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan’da görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan’da ...
Şifa kaynağı ışkın tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Şifa kaynağı ışkın tezgahlardaki yerini aldı
Doğu’da sağanak ve kar yağışı
YEREL HABERLER Doğu’da sağanak ve kar yağışı
Tandır ekmeğine ilgi arttı
YEREL HABERLER Tandır ekmeğine ilgi arttı
Müftü Çetin: “Kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır"
YEREL HABERLER Müftü Çetin: “Kim inanarak ve sevabını yalnızca ...
Munzur Dağları yeşillenecek Munzur Dağları'nda bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Munzur Dağları yeşillenecek Munzur Dağları'nda bin ...
Vali Arslantaş: “Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız”
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: “Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi ...
Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi
YEREL HABERLER Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X