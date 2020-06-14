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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Arslantaş’tan ilçelere veda ziyareti

İHA

Yaklaşık 4 yıl Erzincan'da görev yapan ve halkın takdirini kazanan, son yayımlanan kararnameyle de Burdur Valisi olarak atanan Ali Arslantaş, kentten ayrılmadan ilçelere veda ziyaretlerinde bulundu.

Vali Arslantaş’tan ilçelere veda ziyareti

Yaklaşık 4 yıl Erzincan’da görev yapan ve halkın takdirini kazanan, son yayımlanan kararnameyle de Burdur Valisi olarak atanan Ali Arslantaş, kentten ayrılmadan ilçelere veda ziyaretlerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 09 Haziran 2020 tarihli yayınlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Burdur Valiliğine atanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentten ayrılışı münasebetiyle Erzincan’ın Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ve Üzümlü ilçelerine veda ziyaretinde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ilçe kaymakamları, belediye ile belde belediye başkanları, ilçe meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından kapıda karşılandı.
Erzincan Valisi Arslantaş, veda ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda; “Bir şehri tanımak, sokaklarını, dağlarını, ovalarını arşınlamak, doğal güzelliklerini keşfetmek, insanları hakkında bir kanıya varmak aslına bakarsanız zaman alır. Ama bu şehir Erzincan ise durum değişir. 15 Temmuz darbe girişiminde devletinin yanında yer alan vatansever hemşehrilerimi, terörle mücadelede devletimize büyük destek sunan köylülerimizi, ahilik kültürünü yaşatan esnaflarımızı, sokakları şenlendiren çocuklarımızı asla unutmayacağım. Dört yıl boyunca şehrimizin eğitimden, sağlığa, ulaşımdan tarım ve hayvancılığa turizmden, ekonomiye birçok alanda gelişmesine katkı sunan, ürettiğimiz projelere dört elle sarılan, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızı unutmayacağım. Bu vesileyle her şeyin en güzelini hak eden aziz hemşehrilerimin şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. “Gonca gülü Erzincan kokan“ canlara selamlarımı, muhabbetlerimi sunuyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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