Su kanalına düşen 2 yaşındaki Musap, boğuldu

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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN'da evlerinin yanından geçen su kanalına düşen Musap Şahin (2) hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Sarıgöl Mahallesi Terzibaba Caddesi'nde meydana geldi. Sulama kanalı yanında evleri bulunan Musap Şahin'in kaybolduğunu fark eden ailesi aramaya başladı. Baba Yavuz Şahin ve vatandaşlar küçük Musap'ın terliğini su kanalında görünce aramayı burada sürdürdü. Kanalda yapılan arama sonucunda Musap, 600 metre ileride bulundu. Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musap, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-08-28 19:00:49



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