Doğa Anadolu’da en yüksek sıcaklık Refahiye’de en düşük sıcaklık Tekman’da ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 10 derece, en düşük sıcaklıkta Erzurum’un Tekman ilçesinde eksi 21,4 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgede en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 10 derece, en düşük sıcaklıkta Erzurum’un Tekman ilçesinde eksi 21,4 derece olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken’de 38, Sarıkamış’ta 32, Konaklı’da 30 santimetre olarak kaydedildi.

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