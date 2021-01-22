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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yurt içinde ikamet eden 17 milyon 299 bin kişi seyahate çıktı

İHA

Yurt içinde ikamet eden 17 milyon 299 bin kişi seyahate çıktı

TÜİK hane halkı yurt içi turizm TemmuzEylül, 2020 istatistik rakamlarını açıkladı. Yurt içinde ikamet eden 17 milyon 299 bin kişi seyahate çıktı.
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 17 milyon 299 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,0 azalarak 21 milyon 724 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 255 milyon 77 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 11,7 gece oldu.
Seyahate çıkanlar, 18 milyar 864 milyon 514 bin TL harcadı. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,2 azalarak 18 milyar 864 milyon 514 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 92,2'sini 17 milyar 391 milyon 223 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 7,8'ini ise 1 milyar 473 milyon 291 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 868 TL oldu.
Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış yüzde 39,4 ile paket tur harcamalarında, yüzde 33,7 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda ve yüzde 31,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında oldu.
Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 58,9 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 35,7 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 2,4 ile "sağlık" yer aldı.
Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 150 milyon 856 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 75 milyon 760 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 12 milyon 781 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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